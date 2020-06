Santa vittoria d'Alba: riapre la biblioteca civica

Restituire i libri nelle scatole poste all'ingresso della biblioteca, entrare con indosso la mascherina e igienizzare le mani, mantenere le distanze di sicurezza aspettando il proprio turno. Sono le regole essenziali nel rispetto di tutti per accedere in sicurezza alla biblioteca civica di Santa Vittoria d'Alba che dopo il lockdown riapre le porte per la stagione estiva con una novità: l'apertura serale.