Agricoltura: a Cuneo Cia incontra l'assessore Protopapa per programmare il futuro e per ridefinire le linee dei comparti principali

Si è parlato di ripresa e proposte per il comparto Vino, nell’incontro a Cuneo tra i dirigenti Cia e l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa. All’incontro erano presenti il presidente Cia Cuneo Claudio Conterno, il direttore Igor Varrone, il presidente regionale Gabriele Carenini e il presidente nazionale Dino Scanavino.

“Con l’Assessore Marco Protopapa - sottolinea Carenini - abbiamo condiviso proposte per la ripartenza dell’agricoltura regionale, che in questi mesi, pur non fermandosi mai, ha subito pesanti perdite. Al centro dello scambio, l’esigenza di una maggiore attenzione alle filiere più colpite dall’emergenza sanitaria, come ad esempio quella del vino, per le quali si devono studiare provvedimenti specifici e consistenti”.

Precedentemente, ad Anzola dOssola, l’incontro con Alberto Preioni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Per Cia di Novara, Vercelli e VCO, presenti il presidente Manrico Brustia e il direttore Daniele Botti.

“Tutti d’accordo sul ruolo centrale ricoperto dall’allevamento in Piemonte - spiega Carenini -, abbiamo affrontato i numerosi problemi che affliggono il comparto lattiero-caseario, dai danni provocati dalla fauna selvatica agli allevamenti al rispetto degli accordi sul prezzo del latte, e ragionato su politiche sindacali legate al settore. Due confronti sicuramente importanti e utili che ci auguriamo si traducano al più presto in azioni concrete a tutela di agricoltori e allevatori piemontesi. Risollevare il nostro sistema agricolo, motore economico della nostra regione, deve essere priorità condivisa”.