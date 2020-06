Si conclude il progetto "Fiabe e Racconti #iorestoacasa" de Il Melarancio: "Speriamo di aver contribuito ad alleggerire le lunghe giornate casalinghe"

Gentile Direttore, il 18 marzo davamo il via al progetto FIABE E RACCONTI #iorestoacasa per stare vicini alle famiglie e al nostro piccolo pubblico nella fase del lock down; ora che si sta tornando alla quasi normalità e con la fine della scuola, il 10 giugno, il progetto volge al termine. Speriamo di aver contribuito ad alleggerire le lunghe giornate casalinghe, di aver creato l’emozione quotidiana dell’attesa e della sorpresa e di aver mantenuto viva l’immaginazione dei nostri ascoltatori. Abbiamo viaggiato sulla penna di scrittori contemporanei e classici, attraversato mondi fantastici e incontrato personaggi curiosi e interessanti, la scelta di puntare sull’ascolto puro e non sul video è stata vincente, quasi un momento di relax dall’ indigestione di web di questi mesi.

Vogliamo ringraziare di cuore tutti i colleghi artisti, cuneesi e non solo, che hanno aderito con entusiasmo,senza di loro i 57 appuntamenti non avrebbe avuto voce! Alex Magno ,Claudia Ferrari, Daniele Latella, Donato Luigi Bruni, Elena Griseri, Jacopo Fantini, Elide Giordanengo, Elisa Dani, Francesca Monte, Gaia Marlino, Gimmi Basilotta, Giorgia Fantino, Giulia Brenna, Luca Occelli, Marina Berro, Marta Murino, Matteo Mellano, Omar Ramero, Paola Dogliani, Roberta Belforte, Silvia Caltagirone.

Con il termine della scuola si chiude anche il progetto “INSIEME scuola e teatro, azioni dal vivo di teatro online per sentirci più vicini, anche se a distanza” vogliamo ringraziare tutte le insegnanti che hanno aderito con entusiasmo, permettendoci in una mattinata scolastica di entrare in contatto con le loro classi .Utilizzando le piattaforme on-line abbiamo riincontrato i ragazzi, inventato e raccontato storie con musica dal vivo. L’appuntamento con le insegnanti sarà nei mesi estivi per ritrovarci, magari in presenza, con l’idea di confrontarci e progettare insieme altre iniziative future.