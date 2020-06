Ad Alba l’ultimo saluto a Dario Boeris: "Fu un importante protagonista della storia Ferrero"

"Alla fine degli anni Settanta e fino alla metà del decennio successivo Dario Boeris è stato una sorta di direttore generale di un Gruppo che stava pian piano consolidandosi e che metteva le basi per diventare quello che è oggi. Il ragionier Boeris è stato certamente un importante protagonista della storia Ferrero. Un maestro che ha saputo interpretare i valori, la passione e la visione che ancora oggi caratterizzano il nostro Gruppo".



Con queste parole il presidente di Ferrero Spa e direttore generale della Fondazione Ferrero Bartolomeo Salomone ricorda la figura di Dario Boeris, ex alto dirigente della multinazionale dolciaria, spentosi nella sua abitazione di via San Teobaldo a 95 anni.



"Un personaggio stimato – è l’omaggio del senatore Tomaso Zanoletti, sindaco di Alba in quegli stessi anni –, che ricordo anche come attivo membro della locale delegazione del Lions Club. Fu tra gli esponenti di quella generazione di alti dirigenti che offrirono un importante contributo al successo dell’azienda".



Le sue esequie si sono tenute nella mattina di oggi, lunedì 8 giugno, con una cerimonia celebrata nella Parrocchia albese di Cristo Re. Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio verso il cimitero di Roddi la sorella Ester, le figlie Annamaria, Gabriella e Paola coi generi Giancarlo, Giacomo e Maurizio, i nipoti e i pronipoti.