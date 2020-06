Alba, fumo dalle ruote di un autoarticolato. Vigili del Fuoco lo mettono in sicurezza

Si è risolto con una chiamata al locale Comando dei Vigili del Fuoco e con un rapido intervento della squadra giunta in pochi minuti dalla caserma di corso Coppino l’inconveniente occorso circa un’ora fa a un autoarticolato che stava procedendo tra via Ognissanti e l’imbocco della tangenziale, nella zona del cimitero albese.



Alla base dell’incidente è stato con tutta probabilità un problema meccanico sorto a interessare l’impianto frenante del mezzo, che inchiodandosi è stato causa del surriscaldamento occorso a una ruota del Tir e del copioso fumo sviluppatosi dalla stessa.



L’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti a raffreddare il meccanismo, ha consentito di evitare il possibile svilupparsi di un incendio ai danni del veicolo, ancora fermo nella zona in attesa del soccorso stradale.