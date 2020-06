Cirio incontra Carlin Petrini: "Il Salone del Gusto e Terra Madre si faranno"

Il "Salone del Gusto" di ottobre a Torino e "Terra Madre" si faranno. Ad annunciarlo, tramite la propria pagina Facebook, il presidente della Regione Alberto Cirio.

Questa mattina il governatore era all’Agenzia di Pollenzo, dove ha incontrato Carlin Petrini e lo staff di Slow Food: obiettivo del confronto organizzare la kermesse gastronomica. Negli scorsi mesi era stato elaborato un progetto che prevedeva una formula mista, con iniziative sul posto e a distanza.

Sempre in vista dell'autunno la Regione sta inoltre lavorando per organizzare la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba ("Ci stiamo lavorando con l'assessore Poggio", ha ribadito Cirio) e il Salone del Libro. Lo scorso 14 maggio si è aperta un'edizione speciale digitale del festival letterario, con incontri in live streaming di scrittori e artisti sul tema del Coronavirus e sui cambiamenti che questo ha portato nella società.

"Il Piemonte - scrive Cirio, a margine dell'incontro con Petrini - c’è, va avanti e non si ferma".