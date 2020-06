E-commerce in Piemonte, tasso di crescita raddoppiato nell'ultimo anno: "L'emergenza ha consolidato il trend e portato cambiamenti nelle nostre abitudini"

Oltre il 60% di chi naviga su internet in Piemonte, nell'ultimo anno, ha effettuato acquisti online, dato che piazza la nostra regione al nono posto nella classifica nazionale. L'Ufficio Studi di Confartigianato Piemonte ha recentemente reso pubblici i dati sul commercio online, prendendo atto di come la crisi sanitaria legata al Covid-19 abbia intensificato l'utilizzo dei nuovi canali di vendita incrementando il trend - già in crescita -, ma sottolineando anche che "con la riapertura di tutte le attività, il trend di crescita delle soluzioni e-commerce è destinato a crescere ulteriormente. La reattività alla situazione di emergenza, infatti, porterà alla fine del prossimo anno, un ulteriore incremento di imprese del Piemonte ad utilizzare il commercio elettronico. A questo trend in crescita si aggiungono le soluzioni per la gestione digitale dei servizi obbligata dalle restrizioni del distanziamento sociale". Attualmente, insomma, il 19,8% in più d'imprese piemontesi praticano l'e-commerce - con un tasso di crescita raddoppiato rispetto all'anno scorso - e quasi la metà di tutte le imprese regionali effettuano un qualche tipo di consegna a domicilio.

“Già prima dell'emergenza la vendita on line era un passaggio di crescita consigliato – afferma Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte - ora è consolidato che, il post Covid19, ha portato con sé cambiamenti significativi nelle nostre abitudini. Le novità di questi lunghi mesi trascorsi in isolamento sono la nascita di corsi on line realizzati dagli artigiani per mantenere i contatti con i propri clienti o per cercarne di nuovi, una tendenza sopravvissuta alla lenta ripresa. Migliaia di piccoli imprenditori hanno scoperto le infinite possibilità offerte da social network e portali e hanno sfruttato le nuove tecnologie che vanno ad intercettare nuove fette di mercato, promuovono l'artigianato locale e fidelizzano i consumatori”.