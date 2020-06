Turismo Outdoor: ecco la nuova cartina "Escursioni in Famiglia - A passeggio tra Alpi, Langhe e Roero"

È fresca di stampa la nuova cartina “Escursioni in Famiglia – A passeggio tra Alpi, Langhe e Roero”, curata e pubblicata dall’Associazione per il Turismo Outdoor (WOW), alla quale aderiscono in qualità di soci la Fondazione CRC, la Camera di Commercio di Cuneo, l’ATL del Cuneese e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

La mappa presenta una selezione di 30 itinerari attraverso l’intera provincia di Cuneo, per la maggior parte percorribili tutto l’anno e particolarmente adatti alle famiglie con bambini (molti sono praticabili anche con il passeggino) o semplicemente indicati per coloro che apprezzano una salutare passeggiata a contatto con la natura e alla scoperta degli antichi santuari e delle cappelle di montagna, dei parchi e delle riserve naturali o dei caratteristici borghi collinari e dei paesaggi vitivinicoli patrimonio dell’UNESCO.

“La cartoguida arriva in un momento particolare” afferma il presidente dell’Associazione per il Turismo Outdoor, Giuseppe Artuffo “in cui tutti hanno voglia di tornare a vivere il contatto con la natura e necessitano di farlo in piena sicurezza per sé e i propri figli. Siamo certi di proporre uno strumento utile, che condurrà i nostri turisti “piccoli e grandi” alla conquista di vette accessibili e tesori artistici tutti da scoprire”.