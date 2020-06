Tornano a casa le ceneri del saviglianese Federico Gerbaldo, il 37enne morto a Barcellona durante il lockdown

Dopo 70 lunghi giorni tornano a casa le ceneri del saviglianese Federico Gerbaldo, deceduto a causa di un malore nella sua abitazione a Barcellona il 30 marzo scorso, in pieno lockdown.

L’urna contente le ceneri del 37enne arriveranno con un volo in arrivo dalla Spagna all’areoporto di Torino Caselle. Ad attenderle a casa saranno la mamma Adonella Fiorito, presidente dell’associazione Mai + Sole, e il fratello Francesco Gerbaldo, giornalista per il Corriere di Savigliano, il quale ricorda Federico in un commovente post su Facebook:

“Sono sicuro che dove sei adesso stai bene, ma pensare che sei stato costretto a stare lontano da noi per 70 giorni per colpa di una pandemia che ci ha chiusi tutti in casa mi fa stare malissimo. Tra poco torni a casa, è l'unica cosa leggermente positiva nel giorno più brutto della mia esistenza”.

Il giovane aveva gestito con il fratello il Carrefour in piazza Turletti dal 2006 al 2011, in seguito aveva iniziato a collaborare con la onlus Oasi Giovani. Si era poi trasferito in Catalogna dove lavorava in un’azienda per la gestione dei parcheggi.

Le ceneri arriveranno verso le 17.30 in piazza Santarosa dove vive ancora la famiglia e dove nelle settimane scorse i saviglianesi avevano ricordato il giovane con lenzuola e fazzoletti bianchi appesi alle finestre delle case. I funerali si terranno in forma privata.