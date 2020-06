Violento scontro tra due veicoli a Genola in via Roma all'incrocio con via Granetta, due feriti non gravi

Violento scontro tra due autovetture nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno, a Genola in via Roma nei pressi dell’incrocio con via Granetta. L’incidente si è verificato poco prima delle ore 14.



I coinvolti nell’incidente sono stati presi in cura dall’equipe medico sanitario del 118 intervenute in loco con due ambulanze. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Savigliano per la messa in sicurezza dei veicoli oltre a due pattuglie dei carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.



Non si conoscono al momento le condizioni dei coinvolti nello scontro avvenuto nei pressi dell’Emmeti srl.



Aggiornamento ore 15,40: sono due i coinvolti nell'incidente. Si tratta di due uomini di 20 e 29 anni di Savigliano. Trasportati all'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano non in gravi condizioni: si segnala un codice giallo e uno verde.