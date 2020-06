Come scegliere il casino online su cui giocare

Per stilare una lista dei migliori casino online bisogna prendere in considerazione diversi fattori.

Tra questi ve n’è uno obbligatorio, e cioè il fatto che il casino sia legale.

In una lista dei migliori casino online possono rientrare soltanto siti con regolare licenza. Tra questi ci saranno i casino italiani e stranieri, senza distinzione.

Infatti per essere legali in Italia, tutti gli operatori di gioco d’azzardo a distanza devono attenersi alle stesse regole. Ed è proprio il rispetto di tali regole a far sì che i casinò online siano sicuri per i giocatori.

Cerchiamo di capire quali sono i fattori da considerare per stilare un lista dei migliori casino online. In particolare ci concentreremo su due concetti: la sicurezza e il divertimento.

L’importanza della sicurezza per i casinò online

Per tutte le transazioni che avvengono in Internet la sicurezza è un fattore fondamentale. Le ragioni sono diverse, ne elenchiamo 3:

Per giocare online bisogna iscriversi, inviare il proprio documento di identità e i propri dati personali Per aprire un conto di gioco bisogna collegare un metodo di pagamento Sia per versare, sia per prelevare le vincite vengono fatte transazioni economiche

È facile capire come già questi tre elementi possano esporre il giocatore a dei rischi. Da ciò deriva che in una eventuale lista dei migliori casino online il fattore sicurezza vanga al primo posto.

Il fattore divertimento nei casinò virtuali

Accanto all’elemento della sicurezza ve n’è un altro di pari importanza, e cioè il divertimento. Chi si iscrive a un sito di gioco lo fa appunto per giocare, divertirsi e vincere.

Una lista dei migliori casino online non può non tenere conto del fattore divertimento.

I migliori casinò per essere divertenti devono soddisfare un gran numero di esigenze, e di giocatori diversi. E possono farlo con diversi elementi:

Offerta di giochi

Proposta di diversi software

Bonus e promozioni

Eventi, tornei, classifiche

Questi fattori sono molto importanti per i giocatori, e talvolta vengono considerati prima della sicurezza. Non a caso i bonus di benvenuto sono uno degli elementi più considerati per iscriversi a un casinò online.

La sicurezza dei giochi

Un elemento molto importante coinvolge le due categorie individuate e cioè il divertimento e la sicurezza. Stiamo parlando della sicurezza dei giochi. Anche questo è un elemento fondamentale per stilare una lista dei migliori casino online.

La sicurezza dei giochi nel mondo del gioco a distanza diventa un fattore primario. Facciamo un esempio per spiegare meglio questo concetto.

Quando si gioca a una roulette in un casinò tradizionale, vi sarà un croupier che lancia la pallina sulla ruota. Questa si ferma su un numero in modo casuale. Quando si gioca a una roulette online, sullo schermo vedremo l’interfaccia grafica di un software, e sarà questo software a determinare i risultati.

Il dubbio che questo software possa produrre risultati “pilotati” è lecito. Per questo la sicurezza dei giochi è fondamentale. Solo fidandosi di un gioco è possibile divertirsi.

Il fattore RNG

Con la sigla RNG si indica il Random Numbers Generator, ossia Generatore di numeri casuali. Si tratta di un algoritmo all’interno dei software di gioco che rende casuali i risultati.

I giochi presenti nei casinò online legali in Italia sono tutti regolati dall’RNG. Quindi garantiscono la casualità più totale e la sicurezza per il giocatore.

Infatti i siti che rientrano nella lista dei migliori casino online offrono soltanto giochi certificati, in cui il RNG è stato testato. Dunque non solo i casinò, ma anche i giochi devono essere approvati e certificati.

Tutti gli elementi indicati in questo articolo sono importanti per i giocatori. Questi infatti devono essere garantiti dagli operatori che aspirano a entrare nella lista de lista dei migliori casino online.