La settimana TV di Ghisolfi riparte da La 7

Si sviluppa sempre più intensamente fra convegni e partecipazioni televisive nazionali, con le modalità remote e delle piattaforme web, la presenza del Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi il cui parere, sulle modalità di gestione delle attuali emergenze economico-finanziarie, viene giudicato autorevole dalla totalità dei conduttori TV e dei colleghi presidenti e direttori generali di istituti di credito.



Dopo la conferenza web di questo lunedì, con il dialogo tra lo stesso Professor Ghisolfi e l'Avvocato Corrado Sforza Fogliani - ai vertici della Popolare di Piacenza e dell'associazione AssoPopolari - e il direttore dell'accademia di educazione finanziaria Avv. Alberto Rizzo sul presente e futuro delle attività creditizie in tempo di covid, questo martedì 9 giugno Beppe Ghisolfi tornerà sulla 7 su invito della conduttrice Myrta Merlino dalle 12 alle 13 per prendere parte all'Aria che tira.



Nel corso dell'ultima settimana, molti degli scenari, nazionali ed europei, che erano stati delineati da Ghisolfi si sono poi effettivamente materializzati: il decreto legge sulle imprese è stato migliorato con l'introduzione di un maggiore ricorso delle aziende all'autocertificazione, a conferma del fatto che i rilievi sulle eccessiva burocraticità delle procedure imposte dal governo erano corretti, mentre a livello UE la banca centrale europea ha deliberato di accrescere di ulteriori 600 miliardi il budget per finanziare l'acquisto di titoli di Stato contro l'emergenza pandemia. Anche qui confermando come l'istituto di Francoforte, come sostenuto settimane fa da Ghisolfi, si assoggetti non alle sentenze delle magistrature nazionali ma solo a quelle della corte Europea.