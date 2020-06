Saturimetro, boom di vendite con il coronavirus: a cosa serve e come si usa

Negli ultimi mesi c’è un piccolo e discreto dispositivo sanitario che ha conosciuto un vero e proprio boom di vendite: il saturimetro, o pulsossimetro, o ossimetro. Ma che cos’è? A cosa serve? Come si utilizza?

Cos’è il saturimetro

Il saturimetro è un piccolo strumento che permette di misurare il grado di saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue arteriorso periferico e, contemporaneamente, la frequenza cardiaca del paziente. Facilissimo da utilizzare (la misurazione è effettuata inserendo il proprio indice all’interno di un’apposita cavità), può essere fruito da qualsiasi tipo di persona, in qualsiasi momento.

Per quanto concerne la sua struttura tecnica, il saturimetro è composto da una piccola sonda a forma di pinza, che si chiude su un dito di una mano, e da un’unità di elaborazione dei dati che recepisce quelli della sonda, li analizza e li trasforma in un risultato numerico riprodotto sul display del saturimetro.

Come usare il saturimetro

Il funzionamento del saturimetro è molto semplice e, proprio per questo motivo, questo strumento si è rapidamente diffuso in tutto il mondo come dispositivo di monitoraggio della salute. È sufficiente spingere il proprio dito in fondo nella cavità, in maniera tale che il led illumini la parte centrale dell’unghia, e poi attendere qualche secondo affinché i dati siano elaborati e riprodotti sul display, dove vengono mostrati il livello di saturazione dell’ossigeno e la frequenza cardiaca.

Come interpretare i valori

Ma in che modo interpretare i valori che vengono riprodotti sul display?

Per poter comprendere pienamente quale sia l’utilità della rilevazione effettuata dal saturimetro, è utile ricordare come la saturazione dell’ossigeno nel sangue sia un indicatore che consente di stabilire il livello di funzionalità respiratoria dell’individuo. In linea di massima, valori più elevati sono da considerarsi salutari, mentre valori via via più bassi dovrebbero essere oggetto di qualche valutazione più accorta.

Ma quali sono i livelli discriminanti nella valutazione dei valori “alti” e “bassi”?

Anche se non è possibile compiere una rigida classificazione dei valori, in linea di massima se una persona manifesta un valore superiore al 95% è da ritenersi in condizioni di “normalità”. Di contro, se la persona presenta dei valori inferiori a tale soglia, si è in presenza di una condizione di ipossiemia, da classificarsi (superficialmente) come lieve se i valori sono compresi tra il 91% e il 94%, come moderata se i valori sono compresi tra l’86% e il 90%, come grave se i valori sono uguali o inferiori all’85%.

Misurarsi l’ossigeno nel sangue serve?

Ma è utile misurarsi l’ossigeno nel sangue? L’uso del saturimetro è effettivamente di utilità?

In ambito ospedaliero, l’uso ricorrente del saturimetro può essere certamente utile per poter valutare le funzionalità respiratorie generali del paziente nel corso di visite periodiche, o di un monitoraggio in caso di ricovero.

Tuttavia, il saturimetro può essere utilizzato regolarmente anche in casa, monitorando in maniera costante nel tempo le proprie capacità respiratorie, soprattutto nei confronti di pazienti che sono affetti da diverse patologie delle vie aeree, come bronchiti, asma, polmoniti e non solo.

Evidentemente, quelle di cui sopra sono solamente alcuni dei possibili utilizzi del saturimetro che, in aggiunta a quanto già ribadito, può essere fruito anche in altre occasioni, sempre con la stessa semplicità e immediatezza.

Opinioni

E’ evidente che il saturimetro sia un dispositivo pratico, di facile fruizione e piuttosto utile nel monitorare in pochi istanti un dato importante della propria salute e del proprio benessere. Tuttavia, è anche opportuno rammentare come il saturimetro, da solo, non possa certamente essere fornire diagnosi o indicazioni precise.

Insomma, un device da tenere in casa per poter monitorare la funzionalità respiratoria, ma i cui valori non potranno certamente sostituire le valutazioni del proprio medico.

