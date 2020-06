Annullati i concerti estivi di "Dogliani Open Sounds"

L’Amministrazione Comunale, in linea con l’interruzione fino al 31 luglio degli eventi organizzati dalle Pro Loco, ha preso a malincuore la decisione di sospendere questa edizione. Infatti, per le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, in ottemperanza delle disposizioni governative, i concerti, organizzati in uno spazio raccolto e intimo particolarmente adatto all’ascolto e all’incontro non si potrebbero fruire con la stessa piacevolezza. Dover organizzare l’evento in tono minore, con misure che richiedono il distanziamento sociale, la necessità di spazi molto più ampi e altri accorgimenti per tutelare la salute degli spettatori e dei musicisti, ci ha convinto a rimandare la rassegna ritenendo la formula poco sostenibile e non godibile da parte del pubblico.