A Racconigi ingente donazione anonima di generi alimentari

L’emergenza occupazionale e sociale conseguente la pandemia covid – 19 ha messo numerose famiglie racconigesi in gravissime difficoltà economiche ed ha limitato di molto anche la loro possibilità di rifornirsi di generi alimentari. A queste vanno aggiunte le tante famiglie che già normalmente dovevano essere sostenute dal Banco Alimentare tramite la distribuzione di pacchi alimentari.

Il Comune ha attivato i buoni spesa, finanziati sia da fondi statali sia da fondi messi a disposizione da Ditte, Associazioni e privati cittadini, che sono stati assegnati al oltre 230 famiglie in totale. Tuttavia le necessità da soddisfare sono ancora molte e, nel contempo, le Associazioni che si occupano del Banco Alimentare hanno segnalato la scarsità di generi alimentari e non che, in questo periodo, vengono consegnati.

Ho quindi pensato di segnalare ad alcuni miei contatti la difficoltà di approvigionamento di generi alimentari ed una persona straordinaria, amica di Racconigi, che chiede l’assoluto anonimato, ci ha messo a disposizione una incredibile quantità di prodotti:

· 300 Kg. di pasta;

· 200 Kg. di farina;

· 4.400 litri di latte;

· 300 Kg. di formaggio;

· 50 bancali di acqua minerale;

· 12 Kg. di latte in polvere per neonati.

Questi prodotti verranno distribuiti a partire dal 10 giugno prossimo attraverso il Banco Alimentare alle persone ed alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali.

Voglio dunque esprimere alla persona che, con tanta generosità, ha accolto la mia richiesta i più sinceri e commossi ringraziamenti.

Le assicuro che sarà mia massima cura vigilare perchè i prodotti da lei donati siano destinati a persone in effettivo stato di bisogno e che nulla vada sprecato.

Grazie grazie ancora a nome di tutti i Racconigesi.

Spero che molte altre persone seguano il suo esempio.