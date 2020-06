Racconigi: raccolti oltre 19 mila a sostegno della popolazione per l'emergenza sanitaria

Oltre 19 mila euro raccolti a Racconigi grazie ad "Aiutiamoci insieme sostenendo la Protezione Civile".

A contribuire alla raccolta fondi promossa dal Comune e dalla Compagnia di Santa Barbara Onlune a sostengo della popolazione durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, tanti cittadini ma anche realtà associative e produttive locali.

Tra gli ultimi sostenitori: A.S.D. Atletica Racconigi; Annalisa; Mauro Michele; i dipendenti del Comune di Racconigi.

"A loro va il mio sincero ringraziamento - scrive in una nota stampa l'assessore Alessandro Tribaudino - Con i fondi raccolti sono stati assegnati a 51 famiglie in grave difficoltà finanziaria, le quali però non possono accedere alle altre misure pubbliche di solidarietà alimentare, dei buoni spesa, da utilizzare presso gli esercizi commerciali cittadini per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, del valore di 50,00 euro ciascuno, per un totale di 2.550,00 euro. Si tenga conto che inoltre, con i fondi comunali, sono stati assegnati buoni spesa del valore di 200,00 euro a 178 altre famiglie e buoni spesa del valore di 300,00 euro ad altre 11 famiglie per un totale di euro 37.500,00. Inoltre 2.000,00 euro sono stati destinati all’acquisto di generi alimentari e per l’igiene personale, su richiesta del Banco Alimentare, al fine di arricchire i pacchi alimentari distribuiti a famiglie in condizioni di bisogno. Vorrei però sottolineare che l’emergenza non è finita, la ripresa dal punto di vista produttivo ed occupazionale è inevitabilmente lenta e, nonostante i fondi statali e regionali già assegnati o in via di assegnazione ai Comuni, le esigenze della popolazione a cui fare fronte sono tante. Rinnovo quindi alla cittadinanza l’invito a sostenere ancora la raccolta fondi".

Un grazie ancora alle persone che hanno contribuito alla raccolta fondi ed alle Associazioni cittadine, Protezione Civile,Compagnia di Santa Barbara, Croce Rossa Italiana, Banco Alimentare, che, in questo difficilissimo momento, continuano a svolgere una encomiabile azione di volontariato.