25mila euro per le attività danneggiate dal lockdown: fondo creato da Unione montana del Monviso e BIM del Po

25mila euro per le attività danneggiate economicamente dal lockdown.

È il sostegno che arriva dall’Unione montana dei Comuni del Monviso, guidata da Emidio Meirone, che ha creato un fondo “in tandem” con il Bacino imbrifero montano del Po, l’Ente presieduto dal vicesindaco di Paesana Marco Margaria.

Il plafond di 25mila euro si basa su 18mila euro messi a disposizione dal BIM e 7mila stanziati dall’Unione. Si tratta, come spiegano dall’Ente montano, di un contributo “a sostegno della ripartenza”.

I dettagli li spiega lo stesso Meirone: “I beneficiari del contributo saranno individuati da un’apposita commissione sulla base del decalogo redatto dal BIM e dalle direttive concordate tra sindaci; pertanto gli operatori non dovranno presentare alcuna domanda.

A beneficiare del contributo saranno le categorie di lavoratori autonomi maggiormente danneggiati dall’emergenza, che hanno subito la chiusura forzata delle attività o che, di fatto, si sono trovati in condizione di non poter lavorare”.

L’impegno del Bacino imbrifero montano, però, allarga il suo raggio anche su tutti i Comuni che fanno parte del Consorzio, non solo per quelli dell’Unione montana del Monviso. Lo stanziamento totale ammonta a 32mila euro (di cui 18mila destinati all’Unione del Monviso, sotto forma di contributo a fondo perduto).

“Le attività economiche sono importanti per il turismo – spiega il presidente Margaria - e indispensabili per mantenere vivo il tessuto sociale del territorio. In un momento emergenziale come questo, è d’obbligo fare quanto possibile per sostenerle”.

A Margaria abbiamo chiesto qualche dettaglio in più circa le attività che beneficeranno di questo fondo: “La nostra scelta – ci ha spiegato – è quella di destinare i contributi ad attività commerciali che hanno tenuto chiuso durante il lockdown, e che saranno individuate attraverso i codici ATECO.

Abbiamo deciso di unire le forze con l’Unione, al quale versiamo i 18mila euro stanziati dal BIM, per aumentare lo stanziamento in favore dei nostri commercianti, che così potranno ricevere un sostegno maggiore, grazie anche ai soldi messi a disposizione dall’Unione stessa.

Crediamo che siano queste attività a mantenere vivo il tessuto sociale dei nostri paesi. E un paese senza attività è un paese vuoto”.