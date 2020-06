Come è stato per la poliomielite, sconfiggeremo anche il coronavirus: il videolibro “Le stelle dei bambini” parla del Covid 19 ai più piccoli

Prendendo spunto dal libro illustrato “Le stelle dei bambini”, promosso dal Rotary che racconta ai più piccoli la bellezza e il significato dell’End Polio Now, ossia la campagna di vaccinazione mondiale gratuita del sodalizio internazionale, che dal 1980 ad oggi ha praticamente consentito l’eradicazione della poliomielite, l’autore Enrico Sabena ha adattato la storia in un videolibro animato, che integra il racconto dell’End Polio Now con informazioni sul coronavirus, utili ai bambini.

E’ stato messo a disposizione su YouTube, con in aggiunta una scheda didattica per i bambini sul Covid-19.

“Con questo filmato si comunica più piccoli un messaggio di speranza: abbiamo già sconfitto il virus della poliomielite e ora sconfiggeremo il coronavirus “ spiega Sabena - e si insegnano ai bambini le modalità di prevenzione dalle mascherine al distanziamento sociale".

Il linguaggio usato, leggero ed efficace, rende questo filmato uno strumento prezioso per la didattica a distanza (scuola primaria e scuola per l’infanzia).

Il filmato adatto a bambini e famiglie è visibile e diffondibile gratuitamente attraverso il link: https://youtu.be/mjpy00GnQ6k. A loro volta, tutte le persone potranno girare il link a chiunque.

Per quanto riguarda gli aspetti medici e scientifici contenuto, il filmato è stato visionato e approvato dal dottor Santo Alfonzo, direttore dello SPreSAL (Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), socio Rotary Saluzzo, come l'autore.

"Poiché il filmato è destinato ai bambini, alle scuole e alle famiglie - conclude Sabena - la diffusione su Youtube non è monetizzata, ossia al link di cui sopra non arriveranno le tipiche inserzioni pubblicitarie seriali prima della visione, che invece la monetizzazione su Youtube costringe a subire".