Diocesi di Mondovì, il vescovo Miragoli: "Nessun camposcuola e nessun oratorio estivo nelle nostre parrocchie"

Monsignor Egidio Miragoli, vescovo della Diocesi di Mondovì, ha rilasciato una nota ufficiale in materia di attività estive dedicate ai più giovani.

"Nei giorni scorsi - scrive - è stato pubblicato il protocollo della Regione Piemonte inerente le attività estive dei ragazzi. Tale documento era necessario perché la Diocesi valutasse la possibilità di intraprendere le consuete iniziative ricreative e formative nel solco della nostra tradizione oratoriana. Purtroppo, nonostante alcuni segni di regressione, il virus permane, e ciò ha indotto a una normativa assai esigente, che molto vincolerebbe le attività e pesantemente graverebbe di responsabilità gli organizzatori".

In virtù di ciò, il vescovo ha emesso un provvedimento contenente cinque punti fondamentali, che vi riportiamo integralmente di seguito:

1) Si ribadisce la sospensione di tutti i campeggi, campiscuola ed iniziative spirituali di carattere diocesano e parrocchiale;

2) Per i mesi di giugno-luglio, è prorogata la chiusura dei locali parrocchiali e degli oratori. Pertanto le parrocchie non intraprenderanno iniziative formative o ricreative, né occasionali (riunioni, pranzi, cene...), né in maniera programmata e continuativa (oratorio estivo);

3) Per i mesi di giugno-luglio restano chiusi i cortili, le aree gioco, gli impianti sportivi, e qualunque struttura simile in qualunque modo denominata;

4) Qualora altri enti proponessero di organizzare attività estive per i ragazzi e gli adolescenti, sotto la loro responsabilità e in luoghi propri, in collaborazione con le parrocchie, queste potranno valutarne l'opportunità sul piano pastorale, purché non siano richieste o coinvolte le strutture parrocchiali, né la responsabilità dei sacerdoti;

5) Per tutto quanto qui non richiamato o specificato si rinvia alle disposizioni civili in vigore, in particolare per quanto riguarda il divieto di assembramento e il divieto di spostamenti in gruppo.