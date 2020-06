Studentessa dell'Artistico di Cuneo trasforma in immagini il racconto "Amazon contro Babbo Natale"

La quarantena ci ha immersi in un momento doloroso della storia, che non dimenticheremo mai. Ma ad alcuni ha fatto un dono prezioso, il tempo, che qualcuno ha saputo apprezzare ed utilizzare al meglio.

Così è stato per Valentina Negro, alunna del Liceo Artistico di Cuneo, che con tutta la sua sensibilità artistica ha tradotto in immagini il racconto scritto da Tea Bigazzi, dal titolo “Amazon contro Babbo Natale”.

La studentessa, iscritta al quarto anno del corso figurativo, ha illustrato il libro, pubblicato attraverso “BookBox”, in collegamento con il progetto “L’Arte Risveglia l’Anima”, dedicato all’inclusione culturale e sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Così il dirigente dell'istituto, Carlo Garavagno: "Un grazie quindi a Valentina, per essersi messa in gioco in un’esperienza artistica mai sperimentata prima, perché adesso tutti possiamo ammirare le sue illustrazioni, fresche, leggere, allegre, dai colori e dalle linee coinvolgenti ed efficaci. Ma soprattutto un grazie per averci ricordato quanto sia importante reagire con forza e determinazione nei momenti più bui della vita".