Associazione "Pane al Pane": Gianpiero Giraudo è il nuovo presidente

Giraudo, già membro del Consiglio Direttivo e volontario da molti anni, subentra a Vittorio Sabbatini, in carica dal 2016.

L’associazione, attiva dal 2011, lo scorso anno ha raccolto dagli esercizi commerciali oltre 57 tonnellate di cibo che è stato donato a soggetti in difficoltà perché il cibo non deve mai essere sprecato. L'attività della associazione non si è fermata neanche nella tragica emergenza del Coronavirus.