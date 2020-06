"Cedo l'attività per mancanza di tempo": dopo 43 anni cambia gestione la storica drogheria Sadonio di Caraglio

Da un paio di settimane, in uno dei negozi storici di Caraglio, un'antica drogheria aperta dalla famiglia Sadonio, rilevata e completamente gestita da Barbara, la figlia, per cinque anni, ha cambiato volto e nome.

Adesso si chiama Bottega Sadonio. Il nuovo volto è quello di Serena Fassio, 28enne laureata in biotecnolcogie alimentari. Serena continuerà a percorrere la linea scelta da Barbara, all'insegna dei prodotti naturali, biologici e legati al territorio. Verrà ampliata la gamma dei prodotti sfusi, perché oltre al biologico l'attenzione sarà rivolta all'ambiente e all'ecologia.

"Un passo importante, sul quale stavo meditando da qualche mese - ha spiegato Barbara Sadonio. Ma non avevo scelta. Ho ceduto per mancanza di tempo, come si poteva leggere sul simpatico cartello che ho affisso alla vetrina del negozio".

Barbara è sposata con Andrea Arnaud. La coppia ha tre figli, di 7, 5 e 3 anni. Difficile conciliare l'impegno che danno tre figli con gli orari di un negozio.

"Temevo di dover chiudere e mi sarebbe dispiaciuto, perché il negozio ha davvero una storia importante a Caraglio. Lo hanno aperto i miei genitori nel 1977. Quando l'ho rilevato io, l'ho fatto crescere, puntando sulla qualità. Con lo scoppio della pandemia ho temuto che Serena si tirasse indietro, ma per fortuna non è stato così. Ora so che lo lascio in ottime mani, ad una giovane donna preparata e con tante idee per svilupparlo e farlo crescere. Torno a fare la geometra con mio marito, perché non voglio smettere di lavorare. Ma almeno potrò conciliare il lavoro con i numerosi impegni che una famiglia di cinque persone comporta".