Bra: nuovi orari per lo sportello Informagiovani

Lo sportello, situato al piano terra di Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertà 20, è ora accessibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 chiamando lo 0172.438241. Negli stessi orari, ma soltanto previo appuntamento concordato con un operatore per via telefonica o mediante mail a informagiovani@comune.bra.cn.it, sarà possibile recarsi fisicamente nell’ufficio per ottenere informazioni su lavoro, scuola o formazione, oltre che per un supporto nella stesura del curriculum vitae.