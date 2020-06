Corso a distanza per ottenere la prima licenza organizzato dall’Automobile Club Cuneo

Presso l’Automobile Club Cuneo (Piazza Europa 5, Cuneo) si stanno raccogliendo le prenotazioni per prendere parte al corso di “prima licenza sportiva”, ovvero per chi desidera avvicinarsi al mondo dello sport automobilistico in veste di concorrente/conduttore.

La lezione sarà in video-conferenza per dar seguito alle linee guida sul distanziamento sociale. Le prenotazioni si chiudono venerdì 12 giugno. Il corso è completamente gratuito ed è in programma per lunedì 15 giugno alle ore 20.30. Il link di accesso alla video-conferenza sarà comunicato in privato a tutti gli iscritti che avranno compilato il modulo di adesione dopo l’iscrizione.