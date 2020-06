Cuneo, un fulmine mette KO l'ascensore inclinato: chiusura a tempo indeterminato

Nella notte tra sabato e domenica un fulmine ha colpito il quadro elettrico dell’ascensore inclinato panoramico, danneggiando alcune importanti schede elettriche che sono state mandate in riparazione alla casa madre. Pertanto l’impianto è attualmente fuori servizio.

Mercoledì 10 e giovedì 11 era già prevista una chiusura per permettere un intervento di riammodernamento del sistema di videosorveglianza (sostituzione delle telecamere originarie con apparati di ultima generazione e adeguamento del sistema di gestione delle immagini da remoto ai nuovi standard tecnologici), lavori che potranno comunque essere svolti.

Al momento non è purtroppo ipotizzabile una data certa per la riapertura dell’impianto. Non appena il quadro della situazione sarà più chiaro, provvederemo a dare aggiornamenti sulla riapertura.