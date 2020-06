L’ala di piazza Buttini, transennata ma in attesa di essere restaurata per diventare Porta di Valle

La parte iniziale dell’ala di piazza Buttini ( piazza del Tribunale) è stata transennata perché pericolante. "Era sotto osservazione il suo lento e graduale cedimento – spiega l’architetto Flavio Tallone dirigente responsabile del Governo del Territorio – abbiamo ritenuto fosse giunto il momento di delimitare l’area “a rischio” per tutelare chi transita nella zona, nel caso malaugurato cedimento".

La chiusura comporta la perdita di una dozzina circa di posti auto.

"Siamo in attesa del consolidamento e restauro dell’ala ed è in corso, in accordo con la Soprintendenza, trattandosi di bene storico da recuperare la progettazione definitiva che trasformerà la struttura in Porta di Valle, come stabilito dal progetto europeo (Piter ) “Terres Monviso”.

Si tratta del progetto relativo alla promozione della macro area turistica che mette insieme, l’ex capitale del Marchesato, la pianura saluzzese, le Unioni montane della Valle Stura, Maira, Grana, Po, Bronda, Infernotto e Varaita: 69 comuni complessivamente.

L’ala Buttini sarà una delle 7 “Porte di Valle” dell’area citata, costituendo con le altre, una rete di vetrine territoriali gestite da imprese e manager locali per svolgere un’ attività integrata di promozione e accoglienza turistica.

L’esempio per la rifunzionalizzazione della struttura, che sarà su due piani, una soppalcata, è quella della Porta di Valle di Brossasco. Ospiterà nella parte anteriore affacciata su via Savigliano l’Ufficio turistico e Tour operator, una vetrina di prodotti tipici, dall’artigianato all’agroalimentare, sarà area bar.

Al piano superiore è previsto un ambiente polifunzionale, spiegano dall'Ufficio Staff del sindaco che potrà essere area ristoro o conferenze, oltre ad ospitare uffici.

Chi sarà assegnatario della gestione della Porta di Valle di Saluzzo, oltre a svolgere i servizi essenziali citati, dovrà mettere in campo attività aggiuntive che rendano sostenibile la gestione dell' attività.

Nella futura Porta di Valle potrebbe quindi esserci anche uno spazio per l’affitto di attrezzature turistiche, una ciclofficina, la vendita di prodotti tipici, come un locale per organizzare di momenti di formazione dedicati ai tour operator.