Musei aperti a Savigliano: turismo verso la ripresa nel primo weekend post lockdown

Primo weekend di apertura per i musei comunali di Savigliano. L’Ufficio Turistico dopo il lockdown dell’emergenza sanitaria ha riorganizzato le visite guidate su prenotazione.

Sabato 6 giugno, giorno ufficiale della riapertura, non ci sono stati accessi, mentre domenica sono stati otto i visitatori ricevuti al Museo Civico Olmo e la Gipsoteca, con il tutto esaurito nel turno delle 15.30. Sebbene le visite guidate siano riprese a pieno regime presso tutte i luoghi della cultura cittadini, in questo primo weekend non ci sono state richieste oltre a quelle al museo civico.

Soddisfatto del risultato Ludovico Buscatti: “Siamo soddisfatti di questi primi accessi, adesso ci concentreremo sulle prossime iniziative. I visitatori sono stati molto comprensivi sulle varie norme di sicurezza, il clima era molto sereno”.

Aperto anche il Museo Ferroviario Piemontese che ha registrato un buon numero di visitatori: dal 30 maggio, nei quattro giorni e mezzo di apertura al pubblico, sono stati fatti oltre 130 passaggi.

Chiuso invece ancora il Mùses, l’Accademia Europea delle Essenze che per mancanza di adesioni ha dovuto rimandare le visite guidate al prossimo fine settimana.