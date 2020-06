Rocca Cigliè: in futuro si potrà salire sulla torre?

Una novità importante in chiave turistica, in grado di calamitare l'attenzione e l'interesse dei visitatori, regalando loro l'emozione di un'eventuale ascesa sul monumento simbolo della comunità roccacigliese.

Il manufatto, ubicato al centro della piazza principale, necessitava però di interventi di stabilità strutturale, in quanto sulla sua superficie era ben visibile una spaccatura, dovuta a cedimenti del tempo. Così, l'amministrazione Ferrua si è subito attivata per reperire i fondi necessari, facendo redigere un progetto di messa in sicurezza di concerto con i funzionari della Soprintendenza.

I lavori di questo primo lotto ammontano a 18.750 euro, di cui 15mila provenienti da un finanziamento della Fondazione CRC, e consistono nella fornitura e posa in opera di una "cintura" esterna in corten, posizionata sulla sommità alla base del coronamento, oltre a lavori di consolidamento, ripristino della muratura e di pulizia.

"Siamo orgogliosi come amministrazione di essere riusciti a eseguire questi lavori di messa in sicurezza necessari da tempo - ha asserito il primo cittadino -. Sono altresì fiducioso di reperire ulteriori risorse per realizzare altri lavori, affinché le persone possano salire sulla sommità della torre e godere del nostro panorama di Langa, in modo da avviare un percorso turistico legato a doppio filo con il circuito delle cappelle del Tanaro e i sentieri escursionistici".