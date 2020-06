Intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo e dei volontari di Morozzo questo pomeriggio, martedì 9 giugno, verso le ore 18 per un incidente stradale in via Castelletto Stura nel Comune di Morozzo.

A essere coinvolte sarebbero tre autovetture ma gli occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente dagli abitacoli.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.