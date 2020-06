Monastero di Vasco: rubata una foto dalla tomba del giovane Andrea Rizzo

Andrea Rizzo era un giovane di 24 anni residente a Monastero di Vasco. Era, purtroppo: il suo corpo privo di vita è stato rinvenuto all'inizio del mese scorso in un garage condominiale a Mondovì.

Una tragedia che ha toccato nel profondo l'intera comunità monregalese e che, nelle scorse ore, ha vissuto un nuovo, increscioso episodio: Bruna, la mamma del ragazzo, ha scoperto che una foto di suo figlio era scomparsa dalla tomba ubicata presso il cimitero monasterese.

La donna, comprensibilmente scossa, ha avvisato il vicesindaco del paese, Giorgio Musso, il quale, dopo averla confortata e aver ricercato la fotografia all'interno del cimitero senza successo, le ha consigliato di sporgere regolare denuncia ai carabinieri, cosa poi puntualmente avvenuta.

"Il cimitero di Monastero di Vasco - ha spiegato Musso - era già stato negli anni passati oggetto di episodi di inciviltà e addirittura era stato asportato del rame dal suo interno. Nei primi anni della nostra amministrazione, infatti, avevamo fatto installare un sistema automatico di chiusura nelle ore notturne proprio per evitare questi accadimenti. Sono davvero dispiaciuto e mi ha fatto molto male vedere la mamma di Andrea in lacrime, disperata. Spero che i responsabili vengano identificati".

La videosorveglianza in questo caso non potrà essere d'aiuto, poiché non presente: "In futuro, mediante un progetto messo in campo da tempo dall'Unione Montana Valli Monregalesi, è prevista l'installazione di alcune telecamere all'incrocio del cimitero - ha precisato Musso -. Soltanto pochi giorni fa abbiamo effettuato il sopralluogo".