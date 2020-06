Rifiuti abbandonati in un bosco a Sommariva Perno: numerosi i responsabili, tra loro anche una parrucchiera del paese

A seguito della denuncia presentata da un cittadino, i carabinieri forestali della Stazione di Bra hanno individuato un'area utilizzata come discarica, dove erano abbandonati rifiuti di ingenti dimensioni, stimati in circa 50m3 di materiale, all’interno di un’area boschiva del comune di Sommariva Perno.

Il materiale, costituito da rifiuti di varia natura tra cui RSU, materiali plastici, legnosi, mobilio, scatoloni, macerie edilizie, residui di macellazione di selvaggina, bombolette spray etc, risultava essere stato gettato lungo una ripida scarpata dalla sovrastante rocca, in più occasioni e da soggetti diversi.

Dopo accurate indagini durate circa due mesi e grazie all’analisi dei rifiuti, i militari hanno individuato una serie di responsabili, tra cui alcuni privati cittadini e la titolare di una attività di acconciatura dello stesso comune.

I soggetti sono stati recentemente sanzionati in via amministrativa, elevando complessivamente sanzioni per un totale di 3.000€, mentre la titolare di azienda è stata deferita alla procura di Asti, rilevando a suo carico una responsabilità penale ai sensi del testo Unico Ambientale, in quanto i rifiuti ritrovati (bombolette di prodotti per acconciature, capelli, buoni omaggio) risultavano direttamente riconducibili alla sua attività professionale.

Agli abbandoni dovrà seguire la rimozione dei rifiuti presenti e il ripristino dello stato dei luoghi.