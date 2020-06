Si è spento Francesco Ferri, volto storico del mondo delle giostre e dei luna park in provincia di Cuneo

Energia, curiosità e passione per la vita. Sono queste le cose che hanno contraddistinto la vita di Francesco Ferri, amato e rassicurante volto del mondo dei giostrai e dei luna park della provincia di Cuneo e non solo.

Si è spento all'età di 84 anni all'ospedale di Cuneo. Nato a Margarita, fin dagli anni '50 visse nel mondo del circo e delle giostre, seguendo le orme dei genitori. Era anche un grande appassionato di motori: già negli anni '50 pilotava moto americane come le bicilindriche Sertum e Indian. Una passione che ha trasmesso al figlio Giacomo, portandolo a gareggiare quando aveva 15 anni e seguendolo con passione e orgoglio in tutta la sua brillante carriera agonistica, come suo primo tifoso.

E proprio Giacomo, con grande rammarico, non potrà presenziare al funerale del padre, in quanto ancora bloccato in Marocco con il figlio Alvise ormai da fine febbraio, dove si era recato per seguire la logistica dello stage annuale del maratoneta Marco Olmo.

Francesco Ferri era anche Cavaliere del Lavoro e per molti anni era stato presidente dell'Associazione spettacoli viaggianti del Nord-Ovest. Conosciuto e stimato, era sempre presente nelle piazze dei paesi di tutta la provincia durante le feste patronali. E' il figlio Paolo a portare avanti la tradizione di famiglia.

I funerali saranno oggi alle 15 nella chiesa di Tarantasca. Sarà sepolto a Margarita.