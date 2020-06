Ceva: tutto pronto per la riapertura del CFPcemon (VIDEO)

Gli orari di apertura tornano quelli di sempre e poche semplici regole consentiranno di soddisfare tutte le richieste in sicurezza. È consigliato fissare un appuntamento telefonico prima di recarsi presso gli uffici per evitare code e assembramenti.

“Da sempre ci descriviamo come un ente A servizio del territorio e per aiutare la ripresa quest’anno rimarremo aperti anche nel mese di agosto” spiega il direttore Mario Barello. “Per chi vorrà informazioni sui corsi, sui servizi al lavoro e per soprattutto e per tutte le aziende interessate ad attivare tirocini formativi, la sede legale di Ceva sarà aperta tutto il mese e le sedi operative di Mondovì e Fossano chiuderanno solo dal 10 al 22 agosto”.