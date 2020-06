Essere Popolari in tempo di covid: successo del dialogo Ghisolfi-Sforza Fogliani a Piacenza

Essere Popolari in tempo di Covid è un obiettivo perfettamente raggiungibile nelle strategie e nei progetti di sostegno finanziario alla ripartenza dell'economia reale di famiglie e imprese. Lo hanno ribadito, nel corso della tavola rotonda celebrata a Piacenza dal Quartier generale della Banca Popolare cittadina - a cui era collegato via zoom il mondo rotariano - il Presidente del medesimo Istituto, Avvocato Corrado Sforza Fogliani, al vertice dell'Associazione AssoPopolari, in dialogo con l'amico e collega Banchiere europeo e giornalista scrittore Beppe Ghisolfi.

La tavola rotonda è stata coordinata dal Dottor Pietro Coppelli, Presidente del Rotary piacentino e Condirettore generale della Banca ospitante, e ha visto altresì l'intervento dell'Avv. Alberto Rizzo e del Geom. Marco Buttieri, rispettivamente Direttore e Vicepresidente dell'Accademia di educazione finanziaria fondata e presieduta dal Prof. Ghisolfi. Il quale, assieme al Collega Sforza Fogliani - fra i 35 Banchieri perbene biografati da Ghisolfi nella summa antologica edita da Nino Aragno nel 2018 - ha sottolineato con gratitudine il lavoro meritorio, non scevro da rischi, condotto dai Dipendenti del settore bancario ai vari livelli in piena fase di pandemia, fase in cui i molti, lunghi e complessi decreti del governo hanno riversato sugli Istituti di credito tutte le aspettative di aiuto finanziario coltivate da famiglie e imprese in crisi di liquidità, responsabilizzando fin oltre l'inverosimile - e oltre le loro effettive competenze e possibilità giuridiche e materiali - le Banche.