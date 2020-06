Il governo boccia il piano di Arcelor Mittal, all'ex Ilva di Racconigi continuano i presidi

Continueranno almeno fino alla fine di questa settimana le iniziative di presidio davanti allo stabilimento Arcelor Mittal di Racconigi che conta circa 140 lavoratori. La fabbrica racconigese si occupa della produzione di laminati in acciaio circolari (tubi).



Il primo sciopero era stato indetto lunedì 25 maggio in occasione dell'incontro al Ministero dello Sviluppo con il ministro Patuanelli e l'azienda in videocall. Incontro che non ha portato i risultati sperati.



Oggi i lavoratori di tutto lo stabilimento Arcelor di Italia sono in sciopero in concomitanza con l’incontro in videoconferenza. Sul tavolo il piano industriale 2020-2025 del gruppo franco indiano.



Piano che – stando alle prime indiscrezioni dell’incontro tra sindacati, azienda e governo - sarebbe stato bocciato dal ministro Patuanelli e Gualtieri definito: “Inaccettabile perché mette in discussione i livelli occupazionali e il piano di investimenti allungando a dismisura le tempistiche.”



L’obiettivo palesato oggi dal ministro Patuanelli è la: “Piena occupazione, anche di chi è in amministrazione straordinaria.”



Il gruppo occupa in Italia i lavoratori dell’ex Ilva che conta più di 10mila lavoratori, la maggior parte nell’ormai noto stabilimento di Taranto.