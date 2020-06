Emergenza Covid-19: a Fossano l'ampliamento dei dehors è gratis

A seguito dell’Emergenza Covid-19 il Comune di Fossano, in ottemperanza agli articoli 181 e 264 del D.L. 34/2020, ha predisposto uno stampato per le attività di somministrazione alimenti e bevande per l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico gratuita e temporanea fino al 31 ottobre 2019.

Le attività interessate quindi all’ampliamento del dehors dovranno presentare domanda ESCLUSIVAMENTE inviando via posta elettronica certificata all’indirizzo fossano@cert.ruparpiemonte.it il modulo compilato in ogni sua parte (con relativi allegati richiesti nel modulo stesso). Ai sensi di legge non potranno essere prese in considerazione richieste che arriveranno in qualunque forma differente da questa.