Niella Tanaro paese di eccellenza sulla rivista That’s Italia

Il piccolo comune di Niella Tanaro compare in un ampio servizio illustrato sulla rivista That’s Italia (numero di giugno/luglio 2020) dedicata al turismo ed alla scoperta dei borghi italiani.

Il paese della Langa monregalese ha trovato spazio sul bimestrale per la presenza di numerosi affreschi risalenti ai secoli XV e XVI che arricchiscono la parrocchiale e le altre cappelle. La fruibilità di questo patrimonio artistico minore è da oltre venti anni garantita dalle visite guidate gratuite dagli accompagnatori turistici volontari della locale Pro loco che accolgono i visitatori tutte le domeniche, dalle ore 15 alle ore 18, o su appuntamento. Durante la visita si può anche scoprire una mostra di quattro modelli di abiti medioevali tratti dai dipinti dell’oratorio della Confraternita di Sant’Antonio e realizzati dalla Accademia delle Belle Arti di Cuneo. Suscita interesse anche la storia di Niella Tanaro che offre numerosi spunti per ritenere il borgo probabile meta dei pellegrini che percorrevano uno dei cammini che conduceva a Santiago di Compostela (presenza del “miracolo dell’impiccato”, segno del transito dei jacobei). Inoltre molteplici elementi storici (stemma del 1784 della Comunità), sociali (forte emigrazione di panificatori niellesi sulla Costa Azzurra) e tradizionali (la “nièla”, messicola in via di estinzione) evidenziano un forte legame con la filiera dal grano al pane (ed in particolare al detto popolare “la nièla fa la mica bèla”).