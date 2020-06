Gruppo M5S: "Covid-19, Cirio e Lega ostacolano per fare chiarezza sulla gestione dell'emergenza"

Fare chiarezza sulla gestione dell'emergenza Covid non è tra le priorità di Cirio e della Lega. Hanno invece la precedenza le norme sulla caccia (contenute nel disegno di legge collegato alla legge di stabilità regionale 2020) ed un tema di propaganda leghista come l'autonomia regionale.

La decisione di oggi della maggioranza regionale di non affrontare il dibattito sull'apertura di una commissione sulla gestione dell'emergenza Covid è una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di chi ha perso la vita a causa del virus e di chi ha subìto, sul proprio corpo, gli effetti devastanti di questa pandemia. Cos'hanno da nascondere Cirio e la Lega? Perché non intendono affrontare questo argomento? Una commissione sarebbe uno strumento utile per individuare gli errori commessi nel passato e lavorare per migliorare la risposta del sistema sanitario regionale in occasione di eventi simili in futuro. La maggioranza in questo modo preferisce nascondere la polvere sotto il tappeto.

Via libera invece alla discussione sul collegato alla legge di stabilità, che non contiene certo interventi utili, e nemmeno urgenti, per i cittadini piemontesi. Pensiamo alle modifiche della legge sull'attività venatoria in cui si incrementano di 15 unità le specie cacciabili, si introduce la pericolosa pratica della caccia notturna degli ungulati, si consente l'immissione di animali d'allevamento cacciabili e si cancella la possibilità ai proprietari dei fondi di vietare la caccia sui propri terreni. Un vero e proprio blitz in favore della lobby venatoria mentre il Piemonte, a fatica, prova a rialzarsi dopo questa crisi senza precedenti.

Nella scala di priorità di Cirio e Lega l'emergenza Covid viene anche dopo della commissione autonomia dove la Lega sventolerà la bandiera del federalismo. Un vessillo ormai sbiadito: da oltre 20 anni la sanità viene gestita a livello regionale ed i fallimenti della classe politica piemontese (Lega compresa) sono sotto gli occhi di tutti.