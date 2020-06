Mondovì: ASSO dona all'ospedale 50mila euro di materiale

Ozonizzatori per sanificare gli ambienti, una barella di biocontenimento per il trasporto di pazienti infetti, un congelatore per il plasma, un defibrillatore, monitor per il letto del paziente, una web-cam e tablet per il Centro per l’Autismo: sono i materiali, insieme a scorte di dispositivi di protezione individuale, che ASSO, “Amici della Sanità per il Sud Ovest della provincia di Cuneo”, ha donato all’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, durante l’emergenza Covid. Un totale di 50 mila euro (ma è previsto un ulteriore intervento per la Cardiologia).