167mila euro donati all'ospedale di Mondovì: il bilancio della raccolta fondi ASSO (FOTO)

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 giugno 2020, la presentazione dei macchinari e dei dispositivi acquistati in favore dell'ospedale di Mondovì con le donazioni raccolte dall'associazione ASSO ("Amici della Sanità per il Sud Ovest della provincia di Cuneo"), che hanno raggiunto la cifra record di 167mila euro.

Alla presenza del direttore generale dell'Asl Cn1, Salvatore Brugaletta, che ha ringraziato tutte le istituzioni e le associazioni che hanno sostenuto il nosocomio monregalese in questa emergenza epidemiologica, sono state enumerate le attrezzature comprate: si va dai dispositivi di protezione individuali alla barella di biocontenimento), da 5 pompe-siringa al sistema di monitorizzazione (attrezzatura portatile per misurazione dei parametri vitali, dotata di defibrillatore e pacemaker), sino ai due ozonizzatori (uno per Mondovì e uno per Ceva) per la sanificazione degli ambienti.