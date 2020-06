Buone notizie per Vezza d'Alba: non ci sono più casi di cittadini positivi

Dopo giorni, il Comune di Vezza d'Alba non registra più casi positivi al Covid -19. L'annuncio arriva per voce del sindaco, Carla Bonino, dopo la conferma ufficiale dell'Asl di competenza Cn2.

Con voce roca ed emozionata il primo cittadino sottolinea la perseveranza dei numerosi contagiati nel voler a tutti i costi venir fuori da quelll'incubo chiamato Coronavirus, in particolare cita una delle prime persone ammalate: una signora che in silenzio e senza lamentela ha atteso che risultasse negativo l'ennesimo tampone al quale è stata sottoposta.

"Abbiamo partecipato tutti quanti insieme alla situazione dei tanti contagiati sul nostro territorio. Tutti quanti abbiamo sperato nell'arrivo di notizie buone per la salute dei cittadini. È comunque importante tenere la guardia alta dal momento che ora sappiamo tutti come comportarci e come proteggerci (con la mascherina) per evitare il contagio. Spero al più presto con voi tutti di ritornare ad una vita normale nel rispetto delle distanze e nelle prescrizioni cui dovremo ancora attenerci".