Fossano, niente Palio nel 2020: rinviata la 43^ edizione

«Con grande dolore oggi confermiamo quella che era una notizia che circolava in città ormai da settimane: il Palio è rimandato al 2021. Stiamo lavorando a un nuovo progetto per il rilancio delle manifestazioni in città nel periodo estivo ma il Palio, come tutti sanno, richiede un grande sforzo organizzativo già in condizioni normali e quest'anno sarebbe davvero impossibile rendere sicura la piazza per il pubblico e per i figuranti. Grazie a questo sito però il Palio di Fossano rimane vivo e da appuntamento a tutti al 2021» il Commento del Sindaco di Fossano Dario Tallone e dell'Assessore alle Manifestazioni e ai Borghi Donatella Rattalino.