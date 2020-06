Liberato dalla neve il Colle dell'Agnello: dal 15 giugno si potrà percorrere per andare in Francia

La Provincia di Cuneo ha concluso lunedì 8 giugno i lavori di sgombero della neve lungo la strada provinciale 251 fino al Colle dell’Agnello (confine di Stato) a quota 2.744 metri di altitudine in alta valle Varaita.

In alcuni punti, a causa delle valanghe, la neve raggiungeva ancora alcuni metri di altezza e in base alle condizioni meteo ci potranno anche essere possibili distacchi negli ultimi chilometri da Pian dell’Agnello al Colle dell’Agnello.

I tecnici del Dipartimento delle Hautes Alpes stanno concludendo oggi martedì 9 giugno i lavori di sgombero lungo l’ultimo tratto di strada sul versante francese.

“La Provincia arriva pronta all’appuntamento ed è in grado di aprire al transito al Colle dell’Agnello. – spiega il vice presidente Flavio Manavella – Ora si attende soltanto la riapertura ufficiale del confine con la Francia, prevista per il 15 giugno, dopo mesi di chiusura per l’emergenza sanitaria”.

Il Colle dell’Agnello è molto conosciuto e frequentato da appassionati ciclisti e motociclisti. E’ il secondo valico automobilistico più alto d’Italia e il terzo d’Europa, preceduto solo dal Passo dello Stelvio e dal colle dell’Iseran. Collega l’Italia alla Francia, dal comune di Pontechianale a quello francese di Molines-en-Queyras del dipartimento delle Alte Alpi. Inaugurato nel 1973 ampliando una preesistente mulattiera in terra battuta, il colle è stato meta di svariate tappe del Giro d’Italia e del Tour de France. Inoltre la sua sommità è meta di campi estivi da parte di astrofili, offrendo uno dei siti di osservazione con il cielo più buio, incontaminato e accessibile con vetture normali. Per tradizione il Colle resta aperto fino al terzo fine settimana di ottobre per permettere la partecipazione alla Fiera francese di San Luca a Guillestre, molto frequentata anche dagli abitanti della valle Varaita. Con l’arrivo dell’inverno la strada viene poi chiusa in località Dogana a monte di Pontechianale, dove c’è la sbarra che blocca la circolazione.