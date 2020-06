Peveragno pensa al sostegno economico per famiglie e imprese: "Interventi decisi ed efficaci, adesso bisogna ripartire"

Crescita zero per i nuovi pazienti Covid-19 positivi del territorio di Peveragno, da qualche giorno a questa parte. E il Comune può (ovvero deve) accelerare i lavori per la definizione delle misure a sostegno del tessuto socio-economico locale, definendo e conseguentemente approvando le variazioni di bilancio necessarie: ieri (lunedì 8 giugno) l'ultimo aggiornamento sulla pagina Facebook ufficiale.

- I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE

In favore dei nuclei famigliari peveragnesi - specie quelli con figli minorenni - il Comune sta definendo una misura di sostegno raggiungibile tramite domanda, il cui bando verrà pubblicato con ogni probabilità nei prossimi giorni.

Allo stesso modo verrà prestata attenzione anche alla tematica dei Centri Estivi, di prossima riapertura. Le nuove misure sanitarie da ottemperare hanno costretto gli operatori al rialzo delle tariffe e il Comune si è detto disponibile a coprire una parte di queste spese aggiuntive - con risorse proprie ma anche tramite la partecipazione a due bandi differenti, gestiti da Governo e Regione e dalla Fondazione CRC - per le famiglie che presenteranno la domanda d'iscrizione dei propri figli al servizio.

- I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

Sono in scadenza i termini per consegnare le domande di sostegno per le perdite economiche subite durante l'emergenza Covid-19 e verranno erogati contributi dal Comune - ancora, con risorse proprie - destinati alla copertura di parte dei tributi locali, quindi pubblicità, consumo del suolo pubblico e rifiuti.