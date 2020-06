Sono tornati a casa i 52 medici cubani: l'emozione del loro arrivo nel video di Valter Rosso, imprenditore di Saluzzo

Sono tornati a casa i 52 medici e infermieri cubani della brigata 'Henry Reeve' arrivati in Italia lo scorso 22 marzo.

Raccontammo il loro arrivo attraverso il video girato dall'imprenditore saluzzese Valter Rosso, con loro sull'aereo partito dall'Havana, Cuba.

Erano giorni davvero drammatici quelli che stava vivendo il Paese. E l'arrivo di questi medici e infermieri portò una ventata di speranza e ottimismo.

Hanno prestato servizio poer due lunghi mesi all’ospedale da Campo presso il Maggiore di Crema. La struttura, senza di loro, non sarebbe potuta essere operativa perché in Lombardia, in quelle drammatiche settimane, non c'erano medici a sufficienza per gestire l'emergenza.