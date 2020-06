Cuneo: venerdì 12 giugno riaprono le porte del Museo Diocesano

Come tutti i musei della penisola, l’8 marzo anche il Museo Diocesano di Cuneo aveva chiuso le porte a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Ora, a più di 3 mesi di distanza, il museo di Contrada Mondovì torna ad accogliere i visitatori con molte novità, per permettere a tutti una visita in sicurezza.

L'accesso al museo avverrà a gruppi di 3 persone con ingresso scaglionato (5 persone se si tratta di familiari conviventi) e lungo il percorso sarà necessario mantenere il distanziamento fisico; per chi lo desidera sarà possibile prenotare l’orario di ingresso compilando un semplice form sul sito www.museodiocesanocuneo.it. È richiesto l’utilizzo della mascherina e lungo il percorso saranno disponibili dispenser di gel igienizzante per le mani. L’uso dell’ascensore sarà riservato a persone con disabilità motoria e un accompagnatore.





Gli orari subiranno una piccola variazione: venerdì 14 – 18 | sabato e domenica 10 – 13; 14 – 18 (l’ingresso è consentito fino ad 1 ora prima della chiusura).

Fino ad agosto, i visitatori potranno vedere anche la mostra “Re-velation” di Carla Iacono: le opere, allestite lungo il percorso di visita del museo, entreranno in rapporto con le collezioni e gli spazi storici della Confraternita dei Santi Giacomo e Sebastiano, instaurando un legame di rimandi tra passato e presente, tra cultura e religione. I ritratti – attraverso un’accurata messa in scena – declinano in molteplici forme il tema del velo, richiamandone l’utilizzo all’interno del mondo islamico, ebraico, cristiano, orientale ed europeo. Il visitatore scoprirà differenze e affinità, suggestioni o espliciti richiami alla ritrattistica più conosciuta declinati con delicatezza e attenzione. l’arrivo di questa importante mostra nelle sale del Museo Diocesano è frutto della collaborazione con la rete dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (molti dei quali hanno già ospitato “Re-velation”) e con la galleria VisionQuesT 4rosso di Clelia Belgrado.

In biglietteria i visitatori potranno accedere – direttamente dal proprio smartphone – a diversi contenuti multimediali di supporto alla visita: la guida digitali multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco) e piccoli contributi video con le voci dei protagonisti della mostra “Re-velation”, Carla Iacono (artista), Clelia Belgrado (gallerista e co-curatrice), Enrico Perotto (curatore), Laura Marino (direttrice del Museo).