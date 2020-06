In un prato a Cossano Belbo "spunta" un simpatico portamatite

Il periodo di chiusura dovuto all'emergenza del Coronavirus ha stimolato inventiva dei Cossanesi.

Dopo il messaggio nel prato, adesso una rappresentazione degli oggetti di cancelleria.

Utilizzando come porta matita un vecchio contenitore di cemento utilizzato un tempo per preparare il cosiddetto Verderame per i trattamenti alla vite contro la peronospora, il bravo Lorenzo Chiriotti lo ha rimesso a nuovo per l'occasione. Poi i pali colorati come matite, il righello rigorosamente di legno e adesso sta pensando di creare anche il temperamatite e la gomma da cancellare.

L'amministrazione comunale, tramite il Sindaco Mauro Noè ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per la realizzazione di queste simpatiche ed originali creazioni . Adesso si sta pensando di crearne alcune simili o altre rappresentazioni originali e di distribuirle lungo gli oltre 30 km di sentieri individuando i punti più panoramici, con la speranza di un graduale avvio della stagione turistica.

A questo proposito, nei giorni scorsi si è svolta una riunione in Comune con i gestori delle strutture ricettive cossanesi per fare il punto della situazione e per distribuire loro il video personalizzato di presentazione del territorio delle nostre Langhe, video che verrà a breve divulgato sul sito del Comune, sui social e sui portali turistici italiani e stranieri.