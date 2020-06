Bra, lavori in un tratto di via Craveri: viabilità temporaneamente modificata

In riferimento a lavori sulla rete, E-Distribuzione comunica che dalle ore 8 di giovedì 11 giugno 2020 e fino alle 18 di venerdì 12 sarà istituito il senso unico nel tratto di via Craveri compreso tra via Ospedale a corso san Secondo, con temporanea chiusura al traffico della corsia nel senso di marcia da corso San Secondo a via Ospedale. L'accesso ai residenti sarà garantito da via Ospedale.

La modifica alla viabilità sarà indicata da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.