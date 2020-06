I MercoledìVeg di Ortofruit oggi propongono la deliziosa ricetta dei cookies alle fragole

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari!

La fragola è il frutto della primavera, caratterizzato dal colore rosso vivo, dal profumo intenso e dal sapore dolce. In realtà, il vero frutto è dai minuscoli semini gialli che ne ricoprono la superficie. E’ un alimento della salute che incontra il gusto di grandi e piccini. Composta per la maggior parte di acqua (il 95%), è ricca di vitamina C, oltre che di ferro, sodio, potassio, rame, manganese, fosforo, calcio, fluoro, magnesio e di antiossidanti (gli antociani), responsabili della sua colorazione rossa.

Cookies alle fragole: i biscotti più famosi del mondo in una versione sorprendentemente leggera, intrigante e croccante, impreziosita da golosi rubini di fragole che danno colore e carica alla nostra colazione. Con una marcia in più in vista dell’estate: meno zuccheri aggiunti perché naturalmente dolci grazie alle fragole made in Piemonte!

Tempi : 40 minuti

Ideale per… la colazione

Ingredienti (4 persone)

150 g di fragole

300 g di farina di farro (o altra a scelta)

80 g di zucchero bianco

80 ml di olio di semi di girasole

60 ml di bevanda vegetale di soia (latte di soia)

1 cucchiaino di lievito per dolci

Procedimento : mescolate lo zucchero con l’olio, aggiungete la farina e il lievito, lavate le fragole e tagliatele a cubetti, quindi unitele all’impasto ottenuto in precedenza. Formate delle palline con l’impasto e adagiatele su una teglia rivestita di carta forno, schiacciandole leggermente. Fate cuocere in forno già caldo a 160°C per 30–35 minuti. Si conservano per 2 o 3 giorni in una scatola di latta.

Se avanzano? Tritateli grossolanamente con nocciole e semi di zucca per ottenere un crumble goloso da affogare nello yogurt!