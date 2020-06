I sentieri del Roero scelti da centinaia di camminatori

“Nonostante non sia possibile al momento organizzare eventi di fruizione collettiva e sia stato cancellato l'intero calendario escursionistico estivo del Roero a causa della pandemia si possono percorrere tutti i sentieri in solitaria o con la propria famiglia, ricordandosi che se si intraprende un’escursione con persone extra-familiari la raccomandazione è quella di mantenere sempre la distanza di sicurezza tra gli escursionisti, come per ogni attività sportiva - spiega Andrea Cauda, coordinatore dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero -. Inoltre, è bene portare con sè una boraccia di acqua prima di inoltrarsi in un sentiero ed evitare di percorrerlo nelle ore più calde. Se si intende camminare in solitaria, si raccomanda di informare sempre qualche persona fidata della propria destinazione. Invito le persone ognuna al proprio senso di responsabilità nel rispetto della natura e dell'ambiente circostante portando a casa i propri rifiuti da pic nic. I sentieri puliti da sporcizia sono molto più appetibili e fruiti dalle persone".

Come individuare i percorsi



- Seguendo le paline segnaletiche lungo i percorsi, utilizzando la mappa cartacea della Rete Sentieristica del Roero (acquistabile presso la sede dell’Ecomuseo a Montà o presso una serie di punti vendita consultabili sul sito www.ecomuseodellerocche.it).



- Attraverso le tracce GPX dei Sentieri, scaricabili sul proprio navigatore gps dal sito www.ecomuseodellerocche.it.



- Con l’audioguida dei sentieri, attivabile scaricando sul proprio smartphone l’app gratuita Izi.Travel: la nuova frontiera della fruizione autonoma dei sentieri, che permette allo stesso tempo di fare un’escursione guidata interattiva, fra turismo e intrattenimento. Le audioguide sono state aggiornate ed implementate dall’Ecomuseo proprio in questo periodo di lockdown, in previsione della fruizione dei sentieri in solitaria o con la propria famiglia.

Mentre si cammina o si pedala secondo i propri ritmi, una voce narrante si attiva automaticamente, grazie al gps, nei punti notevoli dei sentieri per raccontare ed intrattenere con approfondimenti, storie e curiosità sui luoghi, e la mappa intuitiva guida sul sentiero. Sarà sufficiente scaricare e installare sul proprio smartphone l’app iziTRAVEL su AppStore | Google Play | Windows Store, e cercare i Sentieri dell’Ecomuseo, catalogati per nome.

L’app sfrutta l’amplificatore integrato del telefono e non necessita di auricolari: fissato al manubrio è utilizzabile anche in bicicletta.





Per avere consigli sui sentieri più adatti alle proprie esigenze c’è lo sportello informativo dell'Ecomuseo delle Rocche del Roero in piazzetta della vecchia Segheria 2/B a Montà, con orario per il mese di giugno (martedì e il sabato dalle ore 9.30 alle 12.30). Visti gli spazi limitati, l'ingresso sarà possibile una persona alla volta.





Ulteriori informazioni contattare l'Ecomuseo delle Rocche del Roero:

tel. 0173.976181; www.ecomuseodellerocche.it.